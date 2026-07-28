OM : Bruno Genesio annonce 2 bonnes nouvelles

Face à la presse ce mardi en fin de matinée, Bruno Genesio a évoqué le mercato de l’OM et ses priorités. L’ancien coach de l’OL en a aussi profité pour faire un point sur l’état des troupes, lui qui compte quelques blessés et absents. Il a d’ailleurs annoncé deux bonnes nouvelles concernant Balerdi et Aguerd, tous deux sur le flanc.

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«Leonardo Balerdi est revenu. Il s’entraîne normalement. Il participera jeudi au match contre Nîmes. Il ne jouera pas probablement pas tout le match, mais une partie du match. Concernant Nayef Aguerd, il y a des bonnes nouvelles. Il est sur le bon chemin au niveau de sa réathlétisation. J’ai bon espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement avec le groupe dès le stage aux Pays-Bas. Donc ce sont plutôt de bonnes nouvelles au niveau de notre charnière centrale. Facundo Medina rentrera en même temps que Geronimo Rulli le 12 août. Ils ont eu la finale de la Coupe du Monde et on leur laisse trois semaines de vacances. » Les nouvelles sont donc plutôt bonnes.