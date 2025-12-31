Menu Rechercher
CAN 2025 : toutes les affiches des 8es de finale

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp

Les 8es de finale de la CAN 2025 sont connus. Après la 3e journée qui a pris fin ce mercredi soir avec deux belles affiches entre la Côte d’Ivoire et le Gabon et le Cameroun et le Mozambique, toutes les équipes sont fixées sur leur sort.

Il y aura du très lourd avec l’Algérie qui affrontera la RDC. Le pays organisateur le Maroc défiera la Tanzanie alors que le Sénégal a hérité du Soudan. Autre favori, le Nigéria sera opposé au Mozambique alors que le tenant du titre la Côte d’Ivoire affrontera le Burkina Faso.

Le programme des 8es de finale :

  • Sénégal-Soudan (samedi 3 janvier, 17h)
  • Mali-Tunisie (samedi 3 janvier, 20h)
  • Maroc-Tanzanie (dimanche 4 janvier, 17h)
  • Afrique du Sud-Cameroun (dimanche 4 janvier, 20h)
  • Égypte-Bénin (lundi 5 janvier, 17h)
  • Nigéria-Mozambique (lundi 5 janvier, 20h)
  • Algérie-RD Congo (mardi 6 janvier, 17h)
  • Côte d’Ivoire-Burkina Faso (mardi 6 janvier, 20h)
