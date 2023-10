OL : Santiago Cucci dézingue les choix de l’ancienne direction

Au mois de juillet dernier, Santiago Cucci est devenu le nouveau président exécutif de l’Olympique Lyonnais. Passionné de ballon rond et venant tout droit l’univers de la mode, l’homme d’affaires français de 53 ans doit désormais gérer une situation de crise avec le club rhodanien, qui connaît un début de saison catastrophique sur le terrain mais aussi en dehors. Avec une triste 17ème place de Ligue 1 à seulement un petit point de la lanterne rouge clermontoise, les Gones vivent des moments très compliqués. Lors d’une interview accordée à la chaîne Youtube de l’OL, Santiago Cucci en a profité pour faire le point sur la situation.

La suite après cette publicité

L’homme d’affaires a d’ailleurs remis en question les choix faits par l’ancienne direction rhodanienne. «On a la dette totale du club qui est de 300 M€. On a investi environ 140 M€ dans l’Arena mais je pose la question. Est-ce que c’est à un club de foot de financer une salle de spectacle. J’adore la culture et je suis le premier ravi qu’on ait ça. Mais la vérité est là. Est-ce que je revends pour récupérer l’argent et le réinvestir pour l’intérêt du club et solidifier l’OL ? Il n’y a rien d’acté aujourd’hui. Comme tous biens mis en vente, on verra qui veut racheter, et si c’est solide», a notamment lâché Santiago Cucci. Le message est passé !