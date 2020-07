Leroy Sané file au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Ce fut un feuilleton parfois long, avec son lot de rebondissements. Mais son issue est bien celle imaginée depuis de longs mois par les supporters du Bayern Munich. Leroy Sané sera bien Bavarois pour la saison 2020-2021. L'attaquant international allemand s'est engagé pour 5 ans avec le champion en titre, comme annoncé dans un communiqué publié aujourd'hui.

« Le FC Bayern Munich a signé l'international allemand Leroy Sané. Sané est sous contrat avec Manchester City depuis 2016. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de cinq ans jusqu'au 30 juin 2025 et commencera à préparer la prochaine saison à Munich la semaine prochaine. ». Selon les informations de la presse allemande, le transfert se situerait en dessous des 50 M€, un petit miracle quand on se rappelle qu'avant sa grave blessure au genou qui l'a privé de toute la saison 2019-2020, l'Allemand était évalué à au moins 100 M€ par Manchester City.

Le club mancunien a donc accepté de laisser filer son joueur arrivé en 2016 en provenance de Schalke 04. Pep Guardiola l'appréciait beaucoup, mais avec Sterling, Mahrez et Bernardo Silva, il disposait de suffisamment de solutions de rechange. Avec ce renfort, le Bayern Munich espère faire oublier le tandem Ribéry-Robben, et pourra compter sur Coman, Gnabry et Sané pour animer ses couloirs la saison prochaine.