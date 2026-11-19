Nouvelle aventure pour Andy Delort ! À 34 ans, l’ancien attaquant de Montpellier, Nice ou encore du FC Nantes va rejoindre le FC Eccica-Suarella, pensionnaire de Régional 2, soit le septième échelon du football français. Mais l’international algérien ne débarque pas uniquement pour jouer : il occupera également le poste de directeur sportif du club corse. Une nouvelle expérience assez inattendue pour celui qui évoluait encore dans le monde professionnel il y a peu.

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L’ancien joueur de l’AC Ajaccio a lui-même annoncé cette nouvelle sur ses réseaux sociaux, en accompagnant une photo de sa présentation avec le club. «Une nouvelle aventure. Merci au club pour sa confiance et ce nouveau poste, une nouvelle saison pour moi», a-t-il écrit. Après avoir participé à la reconstruction de l’AC Ajaccio, Delort s’apprête donc à relever un nouveau défi sur l’île de Beauté, cette fois avec une double casquette de joueur et de dirigeant.