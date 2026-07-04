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Coupe du Monde 2026 : programme TV et horaires des 2 premiers 8es de finale

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé, Dembélé, Barcola et Olise impressionnent @Maxppp
Paraguay France
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C’est aujourd’hui qu’ont lieu les deux premiers 8es de finale de cette Coupe du Monde. Honneur à l’un des pays hôte avec le Canada qui affronte le Maroc (19h, heure française) sur beIN SPORTS 1 et M6. La rencontre aura lieu au NRG Stadium de Houston. Le vainqueur affrontera en quart de finale le Paraguay ou la France.

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C’est l’autre affiche que tout le monde attend dans l’hexagone. Après la belle performance face à la Suède, les Bleus partiront largement favoris face à un adversaire qui a tout de même sorti l’Allemagne en 16e de finale. La méfiance est de mise. Coup d’envoi de ce match à 21h (heure française) sur beIN SPORTS.

samedi 4 juillet

-à 19h (heure française) - 8e de finale : Canada - Maroc (beIN SPORTS 1, M6)

-à 21h (heure française) - 8e de finale : Paraguay - France (beIN SPORTS 1)

Pub. le - MAJ le
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