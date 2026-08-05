Mercato OM : une nouvelle piste tombe déjà à l’eau

Le 21 août prochain, l’Olympique de Marseille va lancer sa saison à domicile face à Strasbourg. A moins de trois semaines du début du championnat, les pensionnaires du Vélodrome n’ont pas encore accueilli de renforts. Cela inquiète forcément les amoureux de l’OM. Mais ils ne sont pas non plus surpris car ils savent parfaitement que les Olympiens doivent avant tout dégraisser avant de passer au recrutement. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Bilal Nadir sont déjà partis. D’autres risquent encore de suivre. Comme révélé par nos soins, Nayef Aguerd est dans le viseur de la Real Sociedad.

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Leonardo Balerdi a la cote en Italie. Son compatriote Geronimo Rulli, lui, est pisté par Manchester City qui veut en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma une fois que James Trafford sera cédé à Leeds. Dans le même temps, Jeffrey de Lange a été courtisé par le FC Twente, qui a finalement opté pour un autre spécialiste du poste. Une porte se ferme donc pour le Néerlandais, dont l’avenir à l’OM demeure incertain. D’autant que l’écurie basée en Provence, qui n’a pas des moyens colossaux, scrute le marché des gardiens.

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Une cible éphémère

En début de semaine, Sky Germany a révélé que l’OM suit la piste menant à Noah Atubolu. Âgé de 24 ans, il évolue à Fribourg. Club avec lequel il a participé à 50 matches toutes compétitions et où son contrat prend fin en juin 2027. Une situation qui est donc avantageuse pour plusieurs clubs puisqu’il sera libre dans un an. Mais l’OM peut déjà oublier cette piste. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport révèle que le portier, qui a rejeté plusieurs offres de prolongation, veut rejoindre l’Italie et la Serie A.

Courtisé par la Juventus, il est surtout dans le viseur de Naples. Son entourage est d’ailleurs arrivé en Italie pour avancer sur son transfert. La GdS ajoute que Fribourg a fixé son prix à 15 M€. Un montant qui n’effraye pas les Partenopei, qui veulent renforcer le poste de gardien. L’OM, qui n’aurait de toute façon pas pu s’aligner sur les demandes de Fribourg, va donc passer la main pour l’Allemand qui semblait être un plan de secours. Pour rappel, les Marseillais suivent la piste menant à Guillaume Restes (Toulouse), qui est la priorité selon nos informations.