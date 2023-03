France - Pays-Bas : la réaction de Mike Maignan après son penalty arrêté

Le match parfait pour les Bleus. Face aux Pays-Bas, l’équipe de France a parfaitement lancé sa campagne de qualifications pour l’Euro 2024 en s’imposant largement (4-0). En plus de ce bon résultat, la France n’a pas encaissé de but grâce à un penalty arrêté par Mike Maignan, nouveau titulaire dans les cages des Bleus. Le gardien de l’AC Milan est revenu sur sa belle prestation du soir.

La suite après cette publicité

«Non, c’est vrai que c’était un match qu’on voulait gagner après avoir perdu une finale qui a fait mal. On voulait dire qu’on était toujours là et si on peut gagner tous nos matches comme celui de ce soir, c’est très important pour nous. Cela a été pour moi, on a beaucoup échangé, quand on joue avec des joueurs de haut niveau, il suffit de communiquer. Le penalty ? C’est un duel psychologique, l’équipe méritait de sortir avec un clean-sheet. L’équipe a beaucoup travaillé ce soir. Je n’ai pas touché beaucoup de ballons. Le but n’est pas de jouer comme en club, il ne faut pas prendre de risque, les passes étaient sans risques et les joueurs étaient démarqués», a-t-il déclaré sur La Chaîne L’Equipe.

À lire

Vidéo : Twitter détruit Hugo Lloris après le pénalty arrêté par Mike Maignan