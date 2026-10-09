Real Madrid, Daniel Riolo : « si Mbappé n’a pas l’équipe qu’il souhaite, je pense qu’un départ est possible »

Depuis qu’il a annoncé qu’il n’excluait pas un départ de Kylian Mbappé du Real Madrid, en s’appuyant notamment sur les déclarations du journaliste Josep Pedrerol, Daniel Riolo suscite l’intérêt des médias espagnols. Cette nuit, l’éditorialiste de RMC était au micro de la Cadena SER pour évoquer le cas du Français. « Ce n’est pas une information, c’est une impression. Il est préoccupé par ce qu’il a découvert au Real Madrid, car l’équipe n’est pas celle qu’il imaginait avec l’arrivée de Mourinho. C’est la même que l’année dernière, avec les mêmes problèmes et juste un changement d’entraîneur », a-t-il confié, avant de réaffirmer qu’il n’excluait pas un possible départ de l’attaquant tricolore.

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« Je pense que c’est possible. S’il n’a pas l’équipe qu’il souhaite, je pense que c’est possible. Je ne pense pas qu’il soit heureux de tout ce qui se passe au Real Madrid cette saison. Mais son comportement, à mes yeux, est très problématique. Il vit sur une autre planète : comment est-il possible de sortir en boîte de nuit et de faire du vélo après s’être blessé ? Le message qu’il transmet, c’est : ‘je m’en fiche complètement.’ » Les médias madrilènes ne diront pas le contraire…