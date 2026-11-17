Alors qu’il essuie des vagues de critiques incessantes, entre ses prises de parole remarquées autour du Ballon d’Or, les débats sur son attitude jugée trop individualiste ou encore la récente séquence où il a été aperçu sur son téléphone en tribunes lors de la rencontre des Bleus face à l’Italie, Kylian Mbappé peut compter sur un soutien de poids. Son ancien coéquipier et figure historique du Real Madrid, Lucas Vázquez, est monté au créneau pour prendre la défense de l’attaquant français dans l’émission El Larguero sur la Cadena SER. L’ancien latéral merengue a d’abord tenu à louer les qualités humaines du capitaine de l’équipe de France, loin de l’image froide qui lui est parfois prêtée : « Kylian est un crack et c’est un mec extraordinaire. Il est très naturel, il a beaucoup d’humour, il plaisante. Il est attachant. »

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Au-delà de cet hommage personnel, l’Espagnol a surtout profité de cette intervention pour dénoncer l’acharnement médiatique et populaire dont sont victimes les stars du ballon rond : « aujourd’hui, dans le foot, on critique les joueurs bien plus qu’ils ne le méritent. Et quand tu joues au Real Madrid, c’est encore pire. On banalise complètement la critique. Les joueurs n’ont pas besoin de cette haine permanente pour progresser. » Le numéro 10 de la Maison Blanche appréciera.