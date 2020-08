MU : Solskjaer se réjouit de la forme de Pogba

Lundi, Manchester United défie Copenhague à Cologne, à l’occasion des quarts de finale de la Ligue Europa (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site). En très grande forme depuis le restart, les Reds Devils pourront notamment compter sur un Paul Pogba de retour à son meilleur niveau après une saison quasi blanche.

Blessé du 1er au 23 septembre, puis du 2 octobre au 20 décembre, le Français avait rechuté entre le 27 décembre et le 15 mars. Mais cette fois le champion du monde 2018 semble bel et bien remis sur pied. Comme reboosté par l'arrivée de Bruno Fernandes, le milieu enchaîne les rencontres depuis juin. Un come-back qui n'est pas sans réjouir son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, présent en conférence de presse à la veille du match face à Copenhague : «nous sommes ravis qu'il soit de retour, il est en forme, il apprécie son football. J'espère que nous pourrons le voir soulever ce trophée (la Ligue Europa, ndlr) comme il l'a fait auparavant. Il est pro, c'est un garçon fantastique et je suis ravi de l'avoir dans l'équipe.»