Coupe du Monde 2026 : un géant européen est prêt à tout pour attirer Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi a profité de la Coupe du Monde 2026 pour confirmer son statut de cadre du Maroc. Titulaire dans l’entrejeu des Lions de l’Atlas, le milieu de terrain a disputé l’intégralité de la campagne marocaine jusqu’à l’élimination en quarts de finale face à la France jeudi soir. Avec sa capacité à casser les lignes par la conduite de balle, à résister au pressing adverse et à créer des différences dans les petits espaces, il a rapidement été identifié comme l’un des joueurs les plus influents de la sélection aux côtés d’Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui. Déjà remarqué lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où il avait impressionné face à l’Espagne puis au Portugal, Ounahi a encore marqué les esprits en 2026. Son doublé face au Canada en huitièmes de finale a notamment renforcé son exposition, avec un milieu marocain capable de se projeter dans la surface tout en conservant un rôle essentiel dans l’équilibre collectif de Mohamed Ouahbi.

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Cette nouvelle grande compétition réussie intervient après une saison qui a permis à Azzedine Ounahi de relancer une carrière qui semblait ralentir après son passage à l’OM. Prêté au Panathinaïkos, le Marocain avait retrouvé du temps de jeu et de la confiance avant de rejoindre Girona, où il a rapidement retrouvé un rôle majeur dans le système de Michel. Ses performances en club ont confirmé les signaux observés avec sa sélection. Le contraste est important avec son aventure marseillaise, marquée par des blessures, une concurrence importante et des prestations irrégulières après son arrivée en provenance d’Angers en janvier 2023. Désormais sous contrat avec Girona jusqu’en 2030, le numéro 8 des Lions de l’Atlas voit sa cote repartir à la hausse alors que plusieurs clubs européens surveillent sa situation.

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L’Ajax mène des négociations intenses

En effet, l’Ajax a placé Azzedine Ounahi parmi ses priorités pour renforcer son entrejeu. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club néerlandais est en discussions pour tenter de signer le milieu marocain et travaille actuellement sur les conditions de l’opération. L’intérêt de l’Ajax est aussi lié à la volonté de Michel de pouvoir compter sur un joueur qu’il connaît parfaitement après son passage à Girona. Les dirigeants amstellodamois apprécient, toujorus d’après le journaliste italien, son profil complet, capable de jouer dans un rôle de relayeur ou plus avancé, et cherchent désormais à trouver un accord alors que le dossier financier représente un obstacle important. Le milieu marocain de 26 ans est lié au club espagnol jusqu’en juin 2030 et dispose d’une clause libératoire annoncée autour de 25 millions d’euros.

Et Ounahi semble avoir déjà des fans aux Pays-Bas dont le journaliste Henk Spaan qui a affirmé dans sa chronique pour Het Parool : « le numéro 10 marocain Ounahi regorge de talent mais n’a pu se montrer dangereux qu’une seule fois, peu avant la fin du match. La valeur sur Transfermarkt de ce joueur n’est que de 10 millions d’euros. Une aubaine pour l’Ajax, peut-être ? C’est mieux que Steur, en tout cas». L’Ajax tente le tout pour le tout en essayant de négocier un montant inférieur afin de parvenir à un accord plus avantageux, mais Girona n’a aucune obligation de céder son joueur après avoir investi sur lui et après avoir vu sa valeur grimper grâce à ses prestations avec le Maroc et en club. Après avoir traversé une période délicate à Marseille, Azzedine Ounahi se retrouve aujourd’hui au centre des attentions d’un géant européen qui veut profiter de son retour au premier plan.