Monaco : une offre pour Henry Onyekuru

La saison avait plutôt bien commencé pour Henry Onyekuru (23 ans). De retour de prêt de Galatasaray, l'attaquant était apparu lors des quatre premières journées de Ligue 1 avec l'AS Monaco (2 titularisations, 2 entrées en jeu et 1 passe décisive). Mais depuis, plus rien. De quoi relancer les rumeurs au sujet de son avenir. Ce mardi, le quotidien sportif turc Fotomaç assure que Galatasaray a transmis une offre à l'ASM pour l'international nigérian (12 sélections, 2 réalisations), sous contrat en Principauté jusqu'en juin 2024.

Les Stambouliotes, à qui il a laissé de bons souvenirs (17 réalisations et 7 passes décisives lors de ses deux passages dans la capitale turque), proposent un prêt d'un an et demi, jusqu'en juin 2022, avec une option d'achat de 3 M€ sur la table et 50% sur une future vente. Les Turcs, qui prendraient en charge l'intégralité du salaire du Super Eagle, seraient dans l'obligation de le vendre en cas d'offre d'au moins 13,5 M€. Enfin, l'ASM se réserverait une clause de rachat, fixée à 6 M€. Le joueur, lui, serait déjà d'accord avec Galatasaray.