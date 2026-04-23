L’AC Milan veut s’offrir un flop de l’OM

L’été dernier, Ismaël Koné a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre Sassuolo sous la forme d’un prêt. Les Phocéens espéraient que cette cession lui permettrait de briller. Ce qui est le cas. Considéré comme un flop en France, le joueur est en train de réaliser une belle année sous les ordres de Fabio Grosso (31 matches, 6 buts). Sassuolo a d’ailleurs levé son option d’achat en février dernier. Mais rien ne dit qu’il restera au club la saison prochaine.

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En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que l’AC Milan est sur le coup. Les Rossoneri comptent sur la vente de Youssouf Fofana, qui a des touches en Premier League et en Turquie et dont le prix est estimé à 25 M€. Une partie de l’argent sera investie pour recruter Ismaël Koné. Mais les Lombards vont devoir jouer des coudes car la Juventus est aussi citée comme une candidate à la venue du joueur sous contrat jusqu’en 2030 depuis quelques semaines maintenant.