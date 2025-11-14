Vitor Roque veut revenir en Europe

Passé par le FC Barcelone, Vitor Roque (20 ans) n’y a pas fait long feu. Le Brésilien, qui a notamment été prêté au Betis, est retourné au pays du côté de Palmeiras. Interrogé par AS, il est revenu sur son expérience sur le Vieux continent. « Je suis parti très tôt en Europe . J’ai beaucoup appris de cette expérience. De même, revenir au football brésilien n’est pas un pas en arrière, bien au contraire. Il faut parfois reculer pour mieux avancer. Luiz Henrique en est la preuve. Il est revenu et a remporté des titres avec Botafogo. J’espère suivre le même chemin : revenir et gagner des titres (…) À mon retour d’Europe, j’étais psychologiquement fragile et en manque de confiance. À mon arrivée à Palmeiras, je manquais toujours de confiance en moi, mais Abel Ferreira m’a fait confiance. Je lui en parlais régulièrement. Même quand les choses allaient mal, je continuais à lui parler et il me faisait jouer. La régularité est essentielle pour qu’un joueur retrouve confiance. Dieu merci, j’ai pu marquer des buts et faire des passes décisives. Aujourd’hui, je suis en équipe nationale, un rêve devenu réalité. Je suis très heureux. »

La suite après cette publicité

Mais l’international auriverde n’a pas fait une croix sur l’Europe : « bien sûr que j’y pense, oui (au club où il ira en Europe). Aujourd’hui, je suis très heureux à Palmeiras, où j’aide l’équipe. Je sais que j’y joue un rôle important. Je suis très heureux ici, alors forcément, j’y pense. Mais aujourd’hui, je me concentre sur Palmeiras, sur cette dernière ligne droite, qui est cruciale pour nous. Je ne sais pas si un retour changerait quelque chose. Peut-être que oui, peut-être que non. Cela dépend de chaque athlète. Dans mon cas, il était très important de retourner au Brésil. J’ai parlé avec l’entraîneur Abel qui m’a dit : "Bien sûr que je te veux ici. Sans aucun doute." C’est très important que son entraîneur vous apporte ce genre de soutien. Aujourd’hui, je suis heureux à Palmeiras.» C’est bien le principal.