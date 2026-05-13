Florentino Pérez fait pitié au FC Barcelone…

Le point de non-retour entre Florentino Pérez et le FC Barcelone a sans doute été atteint. Hier, lors de sa conférence de presse lunaire, le patron du Real Madrid en a remis une couche sur l’affaire Negreira. «L’affaire Negreira est le pire scandale du football. Je n’arrive pas à croire que cela n’ait toujours pas été résolu. Les mêmes arbitres de l’ère Negreira sont toujours en activité. Ils continuent d’arbitrer. Cela n’a aucun sens. Le Barça a payé les services de Negreira pendant deux décennies, et ces arbitres sont toujours actifs dans la troisième décennie».

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Face à ces attaques, le FC Barcelone a répondu via un communiqué pour annoncer que son service juridique étudiait les possibilités de poursuivre la Casa Blanca en justice. «En référence à la conférence de presse organisée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous tenons à préciser que notre service juridique examine attentivement ses déclarations et ses accusations. Celles-ci font actuellement l’objet d’une analyse et nous évaluons les prochaines mesures à prendre. Le moment venu, nous communiquerons de manière appropriée sur les positions adoptées et les décisions prises».

Pérez a fait de la peine au Barça

En attendant de voir si le Barça trainera Madrid devant les tribunaux, le président intérimaire blaugrana Rafa Yuste (en poste jusqu’à la prise de fonction de Joan Laporta en fin de saison, ndlr) a profité du déjeuner d’avant-match avec les dirigeants d’Alavés pour répondre aux médias. « Les propos de Florentino m’ont paru pathétiques et pleins de mensonges. Le club a déjà publié hier un communiqué annonçant qu’il envisageait des poursuites judiciaires, mais je tiens à dire que cette manœuvre de Florentino Pérez pour dissimuler un désastre sportif qui dure depuis deux ans ne le mènera nulle part. Il ne sert à rien de reparler de Negreira alors que nous avons remporté deux championnats grâce à un projet mené avec des joueurs issus de La Masia et d’autres venus de l’extérieur. Nous sommes en tête avec 14 points d’avance et tout cela n’est qu’un écran de fumée pour tenter de justifier une mauvaise gestion sportive. Nous, les supporters du Barça, sommes très heureux et rien ne nous enlèvera notre bonheur », a-t-il déclaré, avant de répondre à Pérez qui a accusé le Barça de lui avoir « volé 7 Ligas ».

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« Sept championnats volés ? C’est un mensonge total. Objectivement parlant, ce n’est pas le cas. Lui le saura, nous allons nous défendre, nous le devons aux supporters et au club, et personne ne touche au club. Nous sommes très heureux d’avoir remporté la Liga et d’avoir réussi, deux années de suite, à conquérir l’un des championnats les plus difficiles au monde, mais je dois dire une chose à M. Florentino. (…) Nous allons continuer à nous battre pour offrir encore plus de succès à ce club, afin que La Masia soit le pilier incontestable de notre gestion sportive. Il n’y a pas encore de nouvelles concernant d’éventuelles actions en justice. Le dossier est entre les mains du service juridique depuis hier et dès que nous aurons plus d’informations sur ce qui est à l’étude, nous vous les transmettrons, mais il y a des limites à ne jamais franchir et cet homme les a déjà franchies. J’ai regardé la conférence de presse après coup, pas en direct, et elle ne m’a ni fait rire ni pleurer. Elle m’a fait de la peine ». A noter que Florentino Pérez pourrait répondre à ces propos puisqu’il donnera ce soir une interview à El Chiringuito à 21h…