Gennaro Gattuso est proche de retrouver un banc

Après l’échec de l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 face à la Bosnie-Herzégovine, Gennaro Gattuso (48 ans) a quitté son poste et a fui le pays pour prendre du recul à Malaga en Espagne. Depuis, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille est resté silencieux publiquement. Ce qui ne l’empêche pas de discuter avec des clubs en privé.

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Ce jeudi, Tuttosport révèle qu’il échange avec le Torino. Un club qui veut le recruter depuis un moment. En concurrence avec Ivan Juric, Gattuso veut obtenir certaines garanties avant de s’engager dans un nouveau projet. Tuttosport évoque un contrat de 3 ans. Une preuve que les discussions avancent. Affaire à suivre…