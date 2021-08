MU : Cristiano Ronaldo a passé sa visite médicale

D'après les informations de Sky Sports, Cristiano Ronaldo a passé sa visite médicale au Portugal et devrait finaliser son transfert à Manchester United dans les prochaines heures en provenance de la Juventus. Il devrait s'engager pour deux saisons avec les Red Devils et une année supplémentaire en option. Les termes contractuels devraient être finalisés avant la date limite, tandis que la demande de visa serait en cours selon le média italien.

La suite après cette publicité

Le retour du quintuple Ballon d'Or à Old Trafford ne devrait pas tarder à être officialisé avant la fin du mercato estival le 31 août. Il retrouvera les couleurs sous lesquelles il a inscrit 118 buts et délivré 69 passes décisives en 292 matchs toutes compétitions confondues, ce qui lui a permis d'être sacré champion d'Angleterre à trois reprises (2007, 2008, 2009) et de soulever une Ligue des Champions en 2008 aux dépens de Chelsea.