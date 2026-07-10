Espagne - Belgique : les compositions officielles

Ce soir à 21h, l’Espagne affronte la Belgique en quart de finale de la Coupe du monde. Le match aura lieu au SoFi Stadium de Los Angeles et ses 70 000 places. Le vainqueur de ce match affrontera les Bleus au tour suivant ! La Roja n’a toujours pas encaissé le moindre but de la compétition et semble monter en puissance. Les hommes de De La Fuente restent sur des victoires convaincantes face à l’Autriche, puis le Portugal aux tours précédents. Ce dernier a choisi d’aligner Fabian Ruiz avec Rodri au milieu de terrain, à la place de Pedri. Cubarsi et Laporte formeront la charnière centrale, tandis que Yamal, Baena et Oyarzabal animeront l’attaque.

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En face, la Belgique vient également de réaliser son meilleur match au tour précédent. En effet, les Diables Rouges se sont débarrassés des USA en huitièmes de finale sur le score de 4-1, en réalisant une excellente prestation. Les choix forts de Rudi Garcia, comme le fait de laisser De Bruyne sur le banc, ont payé. Malgré tout, le joueur de Naples est titulaire ce soir, tout comme Doku et Trossard sur les côtés. Derrière, Mechele et Ngoy seront les défenseurs centraux et Courtois sera dans les cages.

Les compositions

Espagne

Belgique

Samedi 11 juillet

Norvège - Angleterre (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 12 juillet