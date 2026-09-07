OL : Matthieu Louis-Jean dévoile les coulisses du départ de Malick Fofana

Au terme d’une dernière journée de mercato complètement folle où il a été envoyé entre Crystal Palace et Sunderland, Malick Fofana s’est finalement engagé avec les Black Cats. Une vente bouclée à un peu plus de 30 millions d’euros pour les Gones. Présent en conférence de presse ce lundi, Matthieu Louis-Jean est revenu sur les coulisses du départ de l’ancien de La Gantoise. Face aux journalistes, le dirigeant lyonnais avait quelques messages à faire passer…

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«L’épisode Malick était complexe. On était d’accord avec deux clubs malgré la volonté de quatre ou cinq. Certaines offres nous convenaient pas. Sur le dernier jour, il y a eu un problème de prise de décision. J’ai discuté avec Malick et sa famille, ses agents étaient à Londres. On a essayé de comprendre ce qu’ils voulaient, c’était compliqué pour Malick. Il faut prendre la vue d’ensemble. On a aidé à la prise de décision. Il fallait qu’il comprenne la situation. On a fait la visite médicale à Lyon. Ce sont des contextes de plus en plus complexes avec les agents et la famille qui peuvent polluer la décision du joueur. Ce n’est pas simple. C’est une période différente de celle que j’ai pu connaître quand j’étais joueur. On parle de plus en plus à beaucoup de monde. On n’est pas les seuls sur ça. Malick a pris sa décision et on a réussi à finaliser la vente».