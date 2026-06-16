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Coupe du Monde

EdF : Rothen est choqué par la gestion de Deschamps dans le dossier Bouaddi

Par Allan Brevi
1 min.
Jérôme Rothen commente l'actualité football chaque soir sur RMC @Maxppp

Invité à réagir dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas caché son incompréhension face à la gestion du dossier Ayyoub Bouaddi, finalement parti représenter le Maroc après avoir longtemps été suivi par la Fédération française. Le consultant s’est dit particulièrement surpris de voir le milieu lillois briller sous d’autres couleurs, estimant que l’équipe de France aurait dû sécuriser plus tôt un joueur qu’il juge déjà très avancé pour son âge. « Quand j’entends les paroles du sélectionneur Didier Deschamps, moi ça me choque. Parce que je me dis que Bouaddi, on n’a pas attendu de voir ce qu’il a fait contre le Brésil pour se rendre compte que c’est un jeune qui était en avance. Déjà à 18 ans il a plus de 100 matchs de Ligue 1, dans une équipe qui va jouer la Ligue des Champions et qui a déjà joué la C1. Bouaddi l’a déjà jouée avec beaucoup de réussite alors qu’il n’avait que 17 ans », a-t-il déclaré.

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L’ancien joueur du PSG a également ajouté : « quand tu as un jeune comme ça dans le championnat, qu’il a toujours porté les couleurs de l’équipe nationale chez les jeunes… Bien sûr que le rôle du sélectionneur et de l’encadrement de l’équipe de France comme le président de la Fédé où les gens autour de prendre le téléphone pour appeler Bouaddi et lui dire que la France c’est bien et qu’on va continuer la progression pour qu’il arrive. C’est un meilleur joueur que Tchouaméni et c’est un joueur différent de Koné même si Koné a un gros volume. Quand tu vois que la France n’a pris que 5 milieux de terrain. Bien sûr qu’il avait sa place dans le groupe France. »

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