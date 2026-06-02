Amical : le Maroc se promène contre Madagascar

Le Maroc a entamé sa préparation pour la Coupe du Monde où il affrontera le Brésil (14 juin), l’Écosse (20 juin) et Haïti (25 juin) au sein du groupe C. Le premier rendez-vous avait lieu ce soir avec une rencontre amicale face à Madagascar.

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Les Lions de l’Atlas n’ont pas tremblé en s’imposant facilement 4-0, notamment grâce à un doublé de Saibari (4e, 25e). En seconde période, et après un large turnover à la pause, les Marocains ont inscrit deux nouveaux buts par Rahimi sur penalty (78e) et El Kaabi (87e). Le second et dernier match amical se jouera face à la Norvège le 7 juin.