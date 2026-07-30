Le message d’adieu de Marcus Rashford au Barça

Pendant très longtemps, Marcus Rashford a espéré que le FC Barcelone allait le recruter définitivement après son excellente saison en Catalogne (14 buts, 14 passes décisives en 49 matches). Malheureusement pour l’ailier anglais, Les Blaugranas ont préféré miser sur Anthony Gordon et Karim Adeyemi pour la saison prochaine. Conscient qu’il ne rejouera plus pour les Culés, le joueur de Manchester United a fait ses adieux au Barça.

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«Je suis très reconnaissant envers tous les membres du club d’avoir fait de mon passage ici une expérience aussi positive et mémorable. J’ai apprécié chaque instant et j’en garderai de nombreux souvenirs exceptionnels. Je souhaite au club et à tous ses supporters bonne chance et beaucoup de succès pour la saison à venir. Visca el Barça», a-t-il posté sur son compte Instagram.