PL : Chelsea fait vivre un cauchemar à Crystal Palace, Aston Villa domine Newcastle

Ce dimanche, la 23e journée de Premier League nous offrait un duel intéressant entre deux équipes malades. Crystal Palace qui restait sur dix défaites de rang toutes compétitions confondues, recevait Chelsea qui venait tout juste de relever la tête contre Brentford (2-0) après plusieurs semaines de crise. Et logiquement, les Blues de Liam Rosenior ont pris le contrôle du ballon pour imposer leur rythme. Néanmoins, les deux meilleures occasions du début de partie étaient pour les Eagles avec un face à face où Jean-Philippe Mateta tombait sur Robert Sanchez (8e) ainsi qu’un tir d’Ismaïla Sarr qui passait à gauche du cadre (29e). Derrière, Chelsea réglait la mire. Profitant d’une mauvaise passe en retrait de Jaydee Canvot, Estêvão filait au but pour conclure (1-0, 34e). Juste après la pause, Chelsea enfonçait le clou. Couvert par Jaydee Canvot, Joao Pedro était lancé dans le dos de la défense par Estêvão avant de conclure entre les jambes de Dean Henderson (2-0, 50e).

Une journée à oublier pour Jaydee Canvot qui allait commettre une main dans sa surface face à Joao Pedro. Enzo Fernandez se chargeait de transformer le penalty (3-0, 64e). Pire, Adam Wharton était exclu peu après (73e). Dans les derniers instants, Crystal Palace a sauvé l’honneur sur corner grâce à Chris Richards (3-1, 88e). Avec sa victoire 3-1, Chelsea remonte à la quatrième place tandis que Crystal Palace reste quinzième à 8 points du premier relégable. Duel de haut de tableau, le choc entre Aston Villa (3e) et Newcastle (9e) a tourné à l’avantage des Villans. En début de partie, Emiliano Buendia a donné l’avantage à la bande d’Unai Emery (19e) et Ollie Watkins a enfoncé le clou en fin de partie (88e). Avec sa victoire 2-0, le club de Birmingham reste troisième à quatre points d’Arsenal qui défie Manchester United à 17h30 et à hauteur de Manchester City (2e). Enfin, Nottingham Forest s’est imposé 2-0 contre Brentford. Un succès qui permet aux Reds de conserver cinq points d’avance sur West Ham et la zone rouge.

Les résultats de l’après-midi :