Robert Pirès souhaite devenir entraîneur

Légende de l'équipe de France et d'Arsenal, Robert Pirès (46 ans) a un palmarès long comme le bras puisqu'il est vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000 mais il est aussi double vainqueur de la Premier League. A la retraite depuis 2015 et reconverti consultant, il pense de plus en plus à une reconversion en tant qu'entraîneur de football comme il l'a expliqué dans un live avec la journaliste Zineb Elhouari.

«Il y en a qui ont pris la décision d’être entraîneur ou directeur sportif ou alors être consultant. Moi, j’avais pris cette voie-là et ça me permet d’être encore dans le football. Mais, je pense qu’entraîneur c’est un bon métier, même si c’est dur au quotidien. Je pense que dans les années à venir, je vais me décider à passer les diplômes d’entraîneur. Et je pense le faire du côté de l’Espagne» a-t-il révélé. Après ses anciens coéquipiers Patrick Vieira et Thierry Henry, Robert Pirés pourrait lui aussi se poser sur un banc, reste à savoir quand.