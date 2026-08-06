PSG : la réaction forte de Luis Enrique après la défaite à Majorque

Hier soir, le Paris Saint-Germain a lancé sa saison par une défaite en amical face à Majorque. Privés de plusieurs internationaux, les Parisiens ont été battus 3 à 0. Interrogé après la rencontre par PSG TV, Luis Enrique a réagi à ce revers intervenu une semaine avant la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa. «C’est difficile de faire une analyse juste. Je pense qu’on a fait une première période intéressante, mais on a fait une erreur sur le deuxième but concédé et ça a été difficile. Mais je suis content de ce que j’ai vu, j’ai vu des Titis très bien jouer. C’est un match pour améliorer notre condition physique. Ce n’est pas le résultat que l’on aurait aimé, mais le football est comme ça.»

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Il a enchaîné : «quand tu joues contre le Paris Saint-Germain, c’est une motivation pour toutes les équipes, c’est normal. C’est notre première semaine de préparation, on a eu beaucoup de Titis dans l’équipe. Ce sont des joueurs très jeunes, et je dois souligner leur niveau et leur mentalité. Dans trois jours, nous allons jouer un nouveau match de préparation. C’est normal, on attend le retour de nos internationaux pour voir véritablement notre équipe.» Samedi, les champions de France et d’Europe vont affronter Manchester United en amical. Une réaction est attendue.