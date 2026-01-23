Le PSG n’arrête pas de mettre la pression au RC Lens !

La 19e journée de Ligue 1 était censé nous apporter beaucoup de réponses sur la course aux premières places. Outre la rencontre entre Lille et Strasbourg qui sera important dans la course aux places européennes, le match entre l’OM et le RC Lens sera crucial dans la course au titre. Engagés dans un mano-à-mano avec le PSG pour la première place, les Sang et Or n’ont pas le droit à l’erreur au Vélodrome. En attendant, le PSG, deuxième au début de cette journée, ne devait pas se louper sur la pelouse de l’AJ Auxerre.

La suite après cette publicité

Se heurtant à des problèmes de finition depuis quelques semaines, le club de la capitale devait se ressaisir après une défaite frustrante en Ligue des Champions face au Sporting CP en milieu de semaine (2-1). Finalement, face à des Auxerrois valeureux, le succès a mis du temps à se dessiner du côté du stade de l’Abbé-Deschamps. Après pléthore d’occasions, la délivrance est venue de Bradley Barcola. Auteur d’un bon match, le Lyonnais s’est encore illustré par un cruel manque d’efficacité même s’il a réussi à enfin tromper Donovan Léon lors d’un face-à-face à la 80e minute de jeu. Un but précieux qui permet au PSG de l’emporter et de reprendre provisoirement son trône de leader de Ligue 1.

Luis Enrique est soulagé et défend ses joueurs

Après la rencontre, Luis Enrique a été questionné par les équipes de Ligue 1+. Interrogé sur le manque d’efficacité de son équipe, le coach espagnol n’a pas caché son soulagement après le but de Bradley Barcola qui permet à Paris de garder le rythme en Ligue 1 : «un ouf de soulagement ? Bien sûr. Je pense que le match face au Sporting a laissé quelque chose de négatif dans la confiance. Quand tu arrives dans ce match avec le besoin des trois points et tu commences avec quinze très bonnes minutes mais qu’après, tu commences à avoir des problèmes d’imprécision…c’est très difficile. Je pense qu’on a mérité de gagner après pour gagner, tu dois marquer des buts. Il y avait du soulagement quand on a marqué.»

La suite après cette publicité

Relancé ensuite sur ce mano-à-mano avec le RC Lens dans la course au titre, Luis Enrique a eu le même discours que Senny Mayulu, qui a affirmé que lui et son équipe n’allaient pas lâcher pour aller chercher le titre. L’entraîneur ibérique explique d’ailleurs qu’il est heureux d’avoir mis la pression sur Lens mais qu’il est déjà focalisé sur la prochaine rencontre de Ligue des Champions contre Newcastle : «la confiance est plus importante, tu dois penser à avoir la pression de la confiance. J’ai vu que les joueurs sont crispés car les mêmes histoires se répètent face au but. Contre Newcastle, il peut y avoir le même scénario même si nous aurons des occasions. Il fallait se donner la confiance ce soir. C’était le moment de mettre la pression à Lens. Le plus important était les trois points, on a réussi à le faire. Mais il faudra faire mieux contre Newcastle.»

En conférence de presse, l’ancien entraîneur du Barça a ensuite pris la défense de ses joueurs en expliquant que l’enchaînement des matches avait également une influence néfaste sur les prestations actuelles de son équipe : «il faut de la confiance pour affronter ce type de situation. Dans les premières quinze minutes, on a eu des occasions mais on a raté, ils ont bien défendu. Après ce moment-là, on a perdu des ballons, il faut continuer à s’améliorer car cela arrive à un moment compliqué. C’est un moment où nous sommes imprécis. Les joueurs ne sont pas des machines, aujourd’hui on n’a pas été précis dans les passes et dans la circulation du ballon, on peut changer cela car tout le monde connaît la qualité individuelle de l’équipe.» Vous l’aurez compris, Luis Enrique fait front avec son PSG.