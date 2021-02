LOSC : Christophe Galtier temporise pour sa prolongation

Au lendemain de la prise de fonction d'Olivier Létang au LOSC, Christophe Galtier s'était, en conférence de presse, montré prudent. Lui qui verra son contrat dans le Nord prendre fin en 2022. «Effectivement, je suis sous contrat jusqu'en 2022 avec le LOSC. J'aurai automatiquement une discussion, des échanges avec Olivier, et peut être le propriétaire du club, pour savoir quelles sont leurs intentions. Je n'ai aucune volonté de mettre une pression sur qui que ce soit, mais il faudra voir à l'usage si nous sommes compatibles,» avait indiqué l'entraîneur lillois. Hier soir, à la radio, le président du LOSC s'est livré sur l'avenir du coach. «Il a un contrat qui se termine en juin 2022, l'idée c'est de poursuivre avec lui, de continuer a travailler. On en a déjà parlé, mais on est concentrés sur les matches. Nous avons une vraie volonté de poursuivre dans le temps. Avoir Christophe à mes cotés est essentiel,» a assuré Olivier Létang.

Des propos qui ont fait réagir un Christophe Galtier qui ne semble pas pressé de clarifier sa situation, en conférence de presse, ce vendredi. « Je savais ce que pensait le président, du début de notre collaboration. Je n'ai aucun problème, les choses se passent très bien, mais on a convenu tous les deux qu'il faudra avoir un moment pour se poser, pour évoquer la suite, une éventuelle prolongation. Ce qu'a dit le président est très flatteur, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'urgence, j'ai encore un an de contrat. Je veux rester focalisé sur le jeu, je ne veux pas m’éparpiller dans des discussions. On a eu une discussion, on va trouver un moment en dehors de la série de 11 matches, on se posera, évidemment que j'ai apprécié sa déclaration. Actuellement, les choses se passent très bien, on a la même vision des choses. » Sur la même longueur d'ondes, mais pas pressé. Priorité au terrain pour Christophe Galtier.