PSG : Lionel Messi n’est pas dans les plans du Barça

À l’heure où de nombreux médias annoncent que la tendance serait à la prolongation du contrat de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, la BBC évoque un point important dans ce dossier. Une mise à jour qui irait d’ailleurs dans le sens du club de la capitale.

Selon le média anglais, le FC Barcelone n’aurait, pour le moment, procédé à aucune approche dans l’optique d’un possible retour de la Pulga en Catalogne, du moins pour le prochain mercato. Un choix venu des dirigeants blaugranas, qui n’ont pas contacté le joueur, ni son entourage. Lionel Messi n’ayant pas, de lui-même, fermé la porte à un envisageable come-back. L’avenir du champion du Monde semble donc encore un petit peu plus s’écrire du côté de la France, au moins pour un an.

