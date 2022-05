ASSE-AJA : scènes de chaos à Geoffroy-Guichard

La saison 2021-2022 en France, déjà bien entachée par de nombreux incidents dans les stades, se sera donc terminée sur une scène de chaos à Geoffroy-Guichard. Battue par l'AJ Auxerre au terme d'une séance de tirs au but en barrages L1/L2, l'AS Saint-Étienne évoluera en Ligue 2 l'an prochain, au contraire des Bourguignons, qui retrouvent l'élite. Au coup de sifflet final de cette partie, les supporters stéphanois ont laissé éclater leur colère, donnant lieu à des scènes n'ayant pas leur place dans un stade de football.

De nombreux fans des Verts ont envahi la pelouse, avant d'envoyer des pétards et des fumigènes en direction du couloir menant aux vestiaires, mais aussi dans les tribunes. Les acteurs ont rapidement été évacués, alors que les forces de l'ordre sont intervenues sur le terrain pour faire fuir les supporters dans les tribunes. Les Auxerrois n'ont ainsi pas pu célébrer leur montée en L1 avec leurs supporters présents à Saint-Étienne. Sale soirée jusqu'au bout pour l'ASSE, dont une tribune était déjà fermée pour ce match en raison de l'utilisation d'engins pyrotechniques.

😱 Scène surréaliste à l'issue de #ASSEAJA !

👉 Juste après le but de la montée pour l'AJ Auxerre, des "supporters" font irruption sur le terrain et lancent pétards et fumigènes... pic.twitter.com/YFsf2wqfWG