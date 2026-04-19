OL : Paulo Fonseca dévoile les clés du succès contre le PSG

Vainqueur sur la pelouse du PSG (1-2), l’Olympique Lyonnais a réalisé un véritable coup tactique pour s’offrir trois points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Les Gones ont fait preuve de discipline et d’efficacité, notamment en transition, pour faire la différence grâce à leur vitesse offensive. Après la rencontre, Paulo Fonseca a détaillé les clés de ce succès.

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« Nous connaissons le PSG, une équipe forte. On a bien préparé le match, défensivement. Nous n’avons pas beaucoup eu le ballon, on devait être équilibré, car c’est difficile de jouer sans ballon pour nous. On a été solidaires. On savait qu’avec Moreira et Endrick, qui sont très rapides, on avait la possibilité de contre-attaquer. Et ça a marché. (…) On a une grande satisfaction, on a bien fait les choses tactiquement. Je suis surtout content pour les trois points », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+.