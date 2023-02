PL : Leeds tente la piste Raúl

Leeds s’active pour trouver un remplaçant à Jesse Marsh. Alors que les dirigeants des Peacocks ont annoncé la résiliation du contrat du tacticien américain ce lundi, plusieurs pistes sont étudiées à ce jour. Dont une prestigieuse sur le papier : Raúl. L’actuel entraîneur du Real Madrid Castilla séduit le club anglais, selon AS.

Les Whites voudraient absolument mettre la légende de la Maison Blanche à la tête de leur nouveau projet. Mais le « timing », selon l’Espagnol et le club, n’est pas idéal et cela pourrait l’obliger à repousser l’offre. Ce n’est pas la première fois que des écuries font les yeux doux à Raúl . L’Eintracht Francfort, Schalke 04 et une équipe espagnole avaient déjà manifesté un intérêt par le passé.

