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Mitchel Bakker, l’ancien du PSG et Lille s’entraîne avec un club

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mitchel Bakker avec le LOSC @Maxppp

Libre depuis cet été et la fin de son contrat le liant au club italien de l’Atalanta, Mitchel Bakker (26 ans) est à la recherche d’un nouveau défi. Le latéral gauche néerlandais qui a joué entre 2019 et 2021 au Paris Saint-Germain et lors de la saison 2024/2025 à Lille sort de gros pépins physiques.

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Victime d’une rupture des ligaments croisés, il n’a disputé que 8 minutes contre Bologne la saison dernière. Sans défi après la résiliation de son bail, il vient d’être admis à l’entraînement avec le NEC Nimègue comme le rapporte Voetbal International. Mis à l’essai, il a une semaine pour convaincre le club néerlandais qu’il peut apporter pour éventuellement y rester toute la saison.

Pub. le - MAJ le
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