Mitchel Bakker, l’ancien du PSG et Lille s’entraîne avec un club

Libre depuis cet été et la fin de son contrat le liant au club italien de l’Atalanta, Mitchel Bakker (26 ans) est à la recherche d’un nouveau défi. Le latéral gauche néerlandais qui a joué entre 2019 et 2021 au Paris Saint-Germain et lors de la saison 2024/2025 à Lille sort de gros pépins physiques.

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Victime d’une rupture des ligaments croisés, il n’a disputé que 8 minutes contre Bologne la saison dernière. Sans défi après la résiliation de son bail, il vient d’être admis à l’entraînement avec le NEC Nimègue comme le rapporte Voetbal International. Mis à l’essai, il a une semaine pour convaincre le club néerlandais qu’il peut apporter pour éventuellement y rester toute la saison.