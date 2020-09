Chelsea : la déclaration d'amour de Thiago Silva à Frank Lampard

La suite après cette publicité

Après 8 ans passés au PSG, Thiago Silva a tourné la page. Le défenseur central de 35 ans quitte un club qui avait misé sur lui pour lancer un projet global au début des années 2010. Il y aura largement contribué malgré quelques passages à vide dans des matches clés. Malgré une proposition de prolongation de contrat très tardive de la part de Leonardo et de son équipe, le Brésilien a préféré aller voir ailleurs à bientôt 36 ans (il les aura le 24 septembre), dans un club qui le considérerait un peu plus. C'est à Chelsea qu'il a atterri, où il participe à une période importante du club anglais, en reconstruction après une année sans recrue.

«D'abord et avant tout, je suis venu parce que Chelsea est une équipe incroyable et l'un des plus grands clubs du monde. Cela aide d'être accueilli si chaleureusement, en particulier par un entraîneur (Frank Lampard) qui a joué jusqu'à récemment. Dans le football, il y a de très fortes idées préconçues sur l'âge des joueurs. Mais je connais son expérience lorsqu'il est arrivé à Manchester City à la fin de sa carrière (Lampard avait alors 36 ans). Il a enduré le même genre de choses que moi», explique l'ancien capitaine du PSG visiblement très reconnaissant envers son coach anglais de six ans son aîné seulement. Pas encore prêt physiquement, l'international (89 sélections, 7 buts) s'entraîne dur pour se rendre disponible rapidement.

Thiago Silva a encore faim de titres

Dans cet entretien accordé au média du club, Thiago Silva explique même que l'argument principal de sa venue à Chelsea, c'est Frank Lampard. «De l'extérieur, sans me connaître personnellement, il sait combien je travaille dur pour rester au plus haut niveau. La confiance qu'il m'a témoignée, c'était tout ce qu'il fallait. Pour moi, cette confiance était le facteur le plus important. Entendre qu'il croyait en moi, qu'il pensait que je pouvais venir ici et apporter une contribution positive. Avec notre jeune groupe, ainsi que des joueurs plus expérimentés comme notre capitaine Azpilicueta, nous avons tout ce qu'il faut pour une belle saison», affirme celui qui a signé un contrat d'un an, plus une année en option dans l'optique de disputer la Coupe du Monde 2022.

Interdit de recrutement l'été dernier, le club anglais s'est bien soulagé lors de ce mercato avec les arrivées onéreuses de Ziyech, Chilwell, Havertz et Werner pour environ 220 M€, en plus de Thiago Silva et Malang Sarr débarqués comme agents libres. En plus des jeunes éléments qui sont parvenus à hisser les Blues à la 4e place de Premier League, Chelsea a désormais quoi rejouer les gros bras en championnat. «Ce qui me motive, jour après jour, c'est la soif de gagner. En venant en Premier League, mon objectif principal est de remporter le titre de champion et je suis certain que nous nous battrons pour cela à chaque match. L'équipe est vraiment forte, nous avons un excellent entraîneur et je suis venu ici pour contribuer de toutes les manières possibles afin de nous assurer que nous nous rapprochons le plus possible de ces objectifs.» Avec 3 buts encaissés en deux matches, la défense des Blues aura bien besoin d'un Thiago Silva à son meilleur niveau.