France - Suède : les compositions probables

Citée parmi les nations favorites avant le début de cette Coupe du Monde 2026, la France a tenu son rang lors des phases de poules. Les Bleus ont réalisé un trois sur trois, eux qui ont donc pris le meilleur sur le Sénégal, l’Irak et la Norvège. Si tout n’a pas été parfait, notamment sur certains aspects défensifs, les Tricolores ont terminé en tête du groupe I. Ils ont surtout affiché une bonne forme et un bel état d’esprit. Le tout, en marquant un paquet de buts. Il faudra conserver tout cela lors de la phase à élimination directe.

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Celle-ci commence ce soir à 23 heures (heure française) avec un joli morceau au menu : la Suède. Si les coéquipiers de Kylian Mbappé partiront favoris face à des Suédois qui ont terminé parmi les meilleurs troisièmes du tournoi (4 points, 3e du groupe F derrière les Pays-Bas et le Japon), ils auront fort à faire pour l’emporter. Pour cette rencontre, Didier Deschamps, qui a fait son retour après être retourné en France à la suite du décès de sa mère, pourra compter sur tout le monde hormis Marcus Thuram, forfait. Il devrait miser sur son classique 4-2-3-1.

Quelques changements chez les Bleus

Dans les cages, pas de suspense. Mike Maignan sera bien là. Devant lui, DD devrait opter pour une défense composée, de gauche à droite, de Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano et Jules Koundé. Pas toujours à son avantage depuis le début du tournoi, Théo Hernandez devrait donc prendre place sur le banc, remplacé par l’expérimenté Lucas Digne. Au milieu de terrain, le duo Adrien Rabiot-Aurélien Tchouameni sera de retour. Enfin, Bradley Barcola a été préféré à Désiré Doué, alors que Michael Olise et Ousmane Dembélé soutiendront le capitaine Kylian Mbappé, aligné à la pointe de l’attaque.

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Un onze qui a fière allure. En face, Graham Potter pourra compter sur tout le monde à part Hien. Il devrait opter pour un 3-4-1-2 avec Zetterström dans les cages. Il sera accompagné par le trio Lindelöf-Starfelt-Lagerbielk. Pour prendre le dessus au milieu de terrain, Potter devrait faire confiance à Gudmundsson, Ayari, Bergvall et Bernhardsson. Pour mener l’attaque, la Suède s’appuiera sur Isak et Elanga, en soutien de Gyökeres, qui évoluera en pointe. Potter comme Deschamps prévoient donc d’aligner de grosses équipes lors de ce France-Suède à suivre sur notre site en live commenté à 23 heures.