EdF : Raphaël Varane et l'affaire Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse à la veille du match amical contre l'Afrique du Sud, à Lille, Raphaël Varane n'a pas pu éviter les questions au sujet de l'affaire des sponsors de Kylian Mbappé. Sans se mouiller, le défenseur central de l'équipe de France a livré son sentiment.

«Sur le fond, c’est une évidence, il y a des choses à changer, à améliorer. Sur la forme, cela ne nous a pas affectés plus que ça, on est plus focus sur le terrain, on n’est pas perturbé. Il va y avoir une évolution et c’est normal. Du côté de Kylian, comme de la Fédé et du groupe France, il y a des discussions, il y en aura encore. C’est normal, notre génération, le temps dans lequel on vit, encore des discussions. J'ai déjà été confronté à ce genre de situations personnellement, il faut une discussion. Nous, les joueurs, sommes concernés, on a un droit à l’image, on est des personnages publics, médiatisés, ça fait partie de notre métier, c'est normal qu’il y ait un débat», a-t-il lâché.