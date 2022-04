Manchester United fait une offre folle pour Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Manchester United veut du sang neuf. Cet été, les pensionnaires d'Old Trafford préparent une révolution XXL. Une douzaine de joueurs sont invités à s'en aller alors que dix recrues pourraient arriver comme l'a avoué Ralf Rangnick la semaine passée. «L'équipe a besoin d'une reconstruction, non pas parce que certains joueurs doivent partir, mais pas mal d'entre eux n'ont plus de contrat, leurs contrats expirent, alors pour moi, il est clair qu'il y aura 6, 7, 8, voire certainement 10 nouveaux joueurs.»

MU est d'attaque

S'attacher les services d'un buteur sera l'une des priorités estivales des dirigeants mancuniens. Ces derniers ont d'ailleurs déjà lancé un casting. Auteur d'une belle saison à l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller est suivi. La presse anglaise expliquait récemment qu'il pourrait partir pour 40 ou 45 millions d'euros. L'Ivoirien présente aussi l'avantage de bien connaître la Premier League depuis son passage à West Ham ainsi qu'Erik ten Hag, le prochain entraîneur de MU.

Comme l'été dernier, Harry Kane (Tottenham) est également ciblé. Mais convaincre Tottenham et surtout son président Daniel Levy, qui est dur en affaires, ne sera pas facile. Ce sera tout aussi difficile de tomber d'accord avec Aurelio De Laurentiis. On le sait, le président du Napoli est un homme qui aime dicter sa loi. Pourtant, Manchester United devra y parvenir pour s'offrir Victor Osimhen. Le buteur âgé de 23 ans a tapé dans l'oeil des recruteurs anglais.

Une offre pour Osimhen ?

Auteur de seize buts et d'une passe décisive cette saison (28 matches), l'ancien joueur du LOSC, qui a été blessé au visage en novembre, continue de cartonner. Il fait même mieux que sa première année à Naples, où il avait terminé avec un joli bilan de 10 buts et 3 assists. De quoi séduire et convaincre MU de miser sur lui. Ce jeudi, La Repubblica révèle que les Diables Rouges ont accéléré sur ce dossier et ont proposé plus de 100 millions d'euros pour Osimhen. D'après le Corriere dello Sport, c'est d'ailleurs le prix de départ des négociations puisque que c'est ce qu'avait offert Newcastle pour lui en janvier.

La publication italienne ajoute qu'une rencontre secrète a eu lieu hier entre le joueur, son agent et le président des Partenopei. L'objectif était d'évoquer l'avenir de l'avant-centre sous contrat jusqu'en 2025. Les discussions ont été positives et l'attaquant, plus que jamais sur le départ, donnerait sa préférence à MU. Mais les Mancuniens ne sont pas les seuls à venir frapper à la porte de Naples. La Gazzetta dello Sport assure que Newcastle, déjà présent l'hiver dernier, et Arsenal, très avancé sur le dossier, sont sur le coup. De quoi ravir un Aurelio De Laurentiis qui va pouvoir jouer à son jeu favori en faisant monter les enchères pour être couvert d'or.