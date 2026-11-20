Le Bayern Munich va devoir faire face à un très gros coup dur. Touché à la cheville gauche lors de la rencontre face à Cologne (1-1), vendredi soir, Harry Kane (33 ans) souffre d’une rupture du ligament syndesmotique, comme l’a officiellement annoncé le club bavarois. Le diagnostic a été confirmé par le service médical après des examens. À 33 ans, le buteur anglais s’apprête donc à manquer une période importante de la saison, un véritable coup dur pour Vincent Kompany et le Ballon d’Or en titre.

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Le buteur des Three Lions avait été contraint de quitter ses partenaires dès la 20e minute après un contact avec Joël Schmied. Une sortie prématurée qui avait rapidement suscité l’inquiétude du staff munichois. Alors que les premières informations évoquaient déjà une blessure sérieuse, le communiqué du Bayern a confirmé les craintes : Kane sera absent « au cours des prochains mois ». Une durée qui pourrait notamment le priver de plusieurs rendez-vous importants avec le champion d’Allemagne.

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Nouvelles rassurantes pour Michael Olise

Une absence qui pourrait notamment priver le Bayern de son buteur lors de plusieurs échéances européennes importantes, à commencer par le déplacement à Lille, le 25 novembre, et la réception du Slavia Prague, le 8 décembre. Cette blessure vient également alourdir une infirmerie bavaroise déjà bien remplie. Avant cette rencontre, le Bayern devait composer sans Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismaël Saibari, Alphonso Davies et Luis Díaz. Michael Olise a lui aussi quitté la pelouse à la mi-temps face à Cologne.

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L’international français souffre toutefois d’«une contusion à l’avant-pied et sera pris en charge dans les prochains jours», selon le communiqué du Rekordmeister. Pour Vincent Kompany, la perte de son principal atout offensif représente donc un sérieux casse-tête à l’approche d’une période importante du calendrier. Le Bayern devra rapidement trouver des solutions pour compenser le forfait de son buteur en vue de ses prochaines échéances européennes, dont le rendez-vous face au LOSC.