Mercato : Monaco veut encore faire partir 4 joueurs !

Comme nous l'avons évoqué durant tout l'été, l'AS Monaco a déjà réalisé une cure d'amincissement sans précédent sous l’impulsion du vice-président, Oleg Petrov, et d’un Paul Mitchell omniprésent. Tous deux se démènent pour remettre la jauge de l'effectif monégasque à un nombre en adéquation avec l'absence de coupe d'Europe. De 60 joueurs (auquel il faut ajouter 16 joueurs de l'académie) sous contrat au début de l'été, l'ASM a réduit considérablement la voilure, entre les joueurs partis en fin de contrat, les transferts et les joueurs prêtés.

À une semaine de la fin du mercato, ils n'étaient plus que 39 (en comptant les 5 recrues Axel Disasi, Caio Henrique, Kevin Volland, Vito Mannone et Florentino Luis) et une nouvelle coupe dans l'effectif était prévue d'ici le 5 octobre. Justement, il est temps de faire le point à deux jours de la dead line du 5 octobre à minuit. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien homme fort du RB Leipzig n'a pas chômé. Le milieu de terrain Pelé (prêt à Rio Ave), le latéral gauche brésilien Jorge (prêt au FC Bâle), le milieu offensif portugais Gil Dias (prêt au FC Famalicão) et le milieu Jean-Eudes Aholou (prêt à Strasbourg) ont quitté le Rocher ces derniers jours.

4 joueurs doivent encore quitter Monaco d'ici lundi soir !

Mais ce n'est pas terminé. 4 joueurs sont encore partants d'ici la fin du mercato et deux dossiers sont déjà bien avancés. Comme nous l'évoquions vendredi soir, Samuel Grandsir a de grandes chances de rejoindre le Real Valladolid. Le profil du milieu offensif prêté à Brest l'an passé a séduit Ronaldo (le propriétaire de Valladolid) et les discussions se poursuivent pour un prêt avec option d'achat. Autre joueur qui a de grandes chances de quitter la Principauté dans les prochaines heures, Antonio Barreca. Le latéral gauche italien, qui ne s'est jamais réellement adapté à Monaco et déjà prêté l'an passé au Genoa, est en partance pour la Fiorentina ou du côté de Watford.

Cela semble plus difficile pour le milieu de terrain marocain Youssef Aït Bennasser prêté à quatre reprises ces 4 dernières saisons et qui devrait de nouveau quitter la Principauté pour un énième prêt. Et cela parait encore plus compliqué pour Jemerson. L'ancien titulaire en défense centrale, qui était de l'épopée monégasque en Ligue des Champions avec Bernardo Silva, Kylian Mbappé et Benjamin Mendy... Quoi qu'il arrive et quelque soit l'issue de cette fin de mercato, l'AS Monaco peut se targuer d'avoir réalisé un incroyable dégraissage (déjà 38 départs depuis juin). De quoi faire de sacrées économies et permettre à Niko Kovac de bénéficier d'un effectif plus réduit et plus concerné.