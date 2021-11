OL : Peter Bosz réagit à l'annonce du départ de Juninho

La suite après cette publicité

Quelques jours après la claque monumentale reçue à Rennes (1-4), l’Olympique Lyonnais a vécu une nouvelle secousse inattendue. Interrogé au micro de RMC Sport, Juninho a pris tout le monde de court en lâchant un véritable pavé dans la mare. À la fin de la saison, le Brésilien pleura bagage. « Mentalement, il y a une fatigue énorme, je ne veux pas dépasser une certaine limite, ce n’est pas une menace, rien du tout de ce genre. J’ai de la gratitude pour le club, le président et les gens qui y travaillent, mais moi aussi j’ai beaucoup donné pour ce club. J’espère bien terminer la saison et, à la fin de la saison, normalement, c’est fini. »

Une annonce publique pour le moins spectaculaire qui a obligé le président Jean-Michel Aulas à agir dans l’urgence. En clair, le patron rhodanien a profité d’une réunion avec Juninho, Vincent Ponsot (directeur du football) et Peter Bosz pour demander au Brésilien de s’expliquer, après s’être excusé auprès de Bosz. Ce dernier tenait d’ailleurs une conférence de presse ce vendredi, en marge du choc face à l’OM. Et bien évidemment, le Batave n’a pas échappé aux questions sur son directeur sportif.

« Le timing n’est jamais bon »

« Je travaille très bien avec lui. C’est quelqu’un qui connait très bien le foot, pour un coach c’est toujours très bien. J’ai été surpris aussi. C’est sa décision, là-dessus je ne peux rien dire. Je n’ai pas demandé au groupe ce qu’il pense de ça. Il y a des joueurs qui sont très proches de lui, d’autres un peu moins. Je pense surtout à l’OL. C’est quelqu’un d’apprécié. On parle tous les jours football, de notre équipe, du jeu, des joueurs. Ça marche très bien, c’est dommage. Encore une fois, il y a des raisons pour ça », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Le timing n’est jamais bon. S’il avait dit ça en fin de saison, il aurait fallu trouver quelqu’un pour travailler rapidement. J’ai essayé de voir le positif dans ce message. Le club a plus de six mois pour trouver quelqu’un. Personnellement, c’est très dommage. J’ai parlé avec lui. Si Juni, veut dire quelque chose là-dessus, c’est à lui de le faire. Il ne s’est pas exprimé devant le groupe. Mais ça se comprend, on a un match important (contre l’OM, ndlr), beaucoup de travail à faire ». Décidément, les maux de tête s’accumulent à l’OL.

Pour cet Olympico, avec Parions Sport en Ligne nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur la victoire de l’OM pour tenter de remporter 568 € (cote à 3,55). (cotes soumises à variation).Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.