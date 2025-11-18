La FFF fait de grandes annonces pour la future Ligue 3

La Fédération Française de Football proposera, lors de l’Assemblée fédérale du 13 décembre, plusieurs évolutions réglementaires liées à la création de la future Ligue 3, qui débutera en 2026-2027. Jusqu’ici, les clubs du troisième niveau étaient soumis à deux organes de contrôle distincts selon leur statut, à savoir la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (CCCP) pour les structures professionnelles, et la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs (CFCC) pour les clubs amateurs. Avec une Ligue 3 réunissant uniquement des clubs professionnels, mais toujours placée sous la gestion de la FFF, il est jugé plus cohérent et équitable de confier l’ensemble des contrôles financiers à un seul organisme.

La CFCC élargira donc ses prérogatives et deviendra l’unique instance de supervision financière pour tous les clubs engagés en troisième division. Une seconde modification réglementaire concernera l’ensemble des compétitions professionnelles administrées par la FFF : le National, l’Arkema Première Ligue et la Seconde Ligue. Une nouvelle Commission Fédérale de Discipline dédiée sera créée afin d’unifier et de renforcer le traitement des affaires disciplinaires au sein de ces championnats. Cette instance spécialisée devra apporter davantage de cohérence et de lisibilité dans les décisions rendues, en accompagnant la restructuration globale du football professionnel sous responsabilité fédérale.