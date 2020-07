Le président de Benfica mis en examen

Âgé de 71 ans et président de Benfica depuis 2003, Luís Filipe Vieira est l'un des hommes forts des Aguias sur les deux dernières décennies. Sous sa présidence, le club a remporté 7 fois le championnat, 3 fois la Coupe du Portugal, 4 fois la Supercoupe et 6 fois la Coupe de la Ligue. Un palmarès énorme auquel on peut ajouter des finales de Ligue Europa en 2013 et 2014. D'après de nombreux médias portugais dont A Bola, il vient d'être mis en examen par la justice portugaise pour fraude fiscale.

Ainsi, le média portugais explique que l'affaire concerne une enveloppe de 1,8 million d'euros. Un chiffre important qui a bien entendu alerté les autorités lusitaniennes. En 2018, Luís Filipe Vieira avait déjà eu des problèmes avec la justice pour trafic d'influence.