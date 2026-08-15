Menu Rechercher
Commenter 10
Amicaux Club

Real Madrid : Mbappé et Diomandé dans le groupe contre Schalke

Par Kevin Massampu
1 min.
Kylian Mbappé célèbre son but en finale de Supercoupe d'Espagne @Maxppp
Schalke 04 Real Madrid

Pour son dernier match amical de préparation, le Real Madrid affrontera Schalke, dimanche (17h), à Gelsenkirchen. Pour cette rencontre, José Mourinho pourra notamment compter sur le retour des derniers Mondialistes, dont Kylian Mbappé et Jude Bellingham. L’avant-centre des Bleus et le milieu de l’Angleterre sont revenus ce lundi à Valdebebas, après quelques semaines de vacances à la suite de cette Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Certains nouveaux joueurs, également rentrés tardivement, à l’instar d’Ibrahima Konaté ou encore de Marc Cucurella, sont aussi présents dans la liste des joueurs sélectionnés par José Mourinho. Présent à l’entraînement collectif depuis plusieurs jours maintenant, mais trop juste pour affronter La Corogne, mercredi, Yan Diomandé est présent. Victime d’une surcharge musculaire, Endrick est absent. Après cette rencontre, le Real Madrid lancera sa saison 2026/2027 de Liga par un déplacement sur le terrain de l’Espanyol Barcelone, le 22 août prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Real Madrid
Kylian Mbappé
Yan Diomandé

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Yan Diomandé Yan Diomandé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier