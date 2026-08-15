Real Madrid : Mbappé et Diomandé dans le groupe contre Schalke

Pour son dernier match amical de préparation, le Real Madrid affrontera Schalke, dimanche (17h), à Gelsenkirchen. Pour cette rencontre, José Mourinho pourra notamment compter sur le retour des derniers Mondialistes, dont Kylian Mbappé et Jude Bellingham. L’avant-centre des Bleus et le milieu de l’Angleterre sont revenus ce lundi à Valdebebas, après quelques semaines de vacances à la suite de cette Coupe du Monde 2026.

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Certains nouveaux joueurs, également rentrés tardivement, à l’instar d’Ibrahima Konaté ou encore de Marc Cucurella, sont aussi présents dans la liste des joueurs sélectionnés par José Mourinho. Présent à l’entraînement collectif depuis plusieurs jours maintenant, mais trop juste pour affronter La Corogne, mercredi, Yan Diomandé est présent. Victime d’une surcharge musculaire, Endrick est absent. Après cette rencontre, le Real Madrid lancera sa saison 2026/2027 de Liga par un déplacement sur le terrain de l’Espanyol Barcelone, le 22 août prochain.