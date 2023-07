Barça : Al-Hilal a une carte à jouer pour Raphinha

Pour sa première saison en Catalogne, Raphinha a globalement convaincu. Même s’il a eu du mal à lancer son aventure au Barça, l’ailier brésilien s’est finalement imposé comme un titulaire aux yeux de Xavi sur le flanc droit de l’attaque barcelonaise. A l’orée de son premier exercice sous la tunique du FC Barcelone, l’ailier brésilien (16 sélections) a totalisé 10 buts et 12 passes décisives en 50 matches. Et alors que son contrat le lie et qu’il dispose , il veut rester en Catalogne cet été et se prépare actuellement pour la future saison. Pourtant, un club pourrait venir contrecarrer les plans de tout ce beau monde : Al-Hilal.

Pisté par le club saoudien depuis de longues semaines, ce dernier pourrait passer à l’action dans les prochains jours en offrant notamment un salaire conséquent d’après Mundo Deportivo. De tels émoluments qui feraient réfléchir l’ancien Rennais selon le média catalan qui ajoute que le FC Barcelone pourrait écouter les offres qui lui seront faites à hauteur de 40 millions d’euros. Pour le moment, aucune offre du club saoudien n’a encore été formulée mais l’intérêt vif d’Al-Hilal pourrait les pousser à rapidement dégainer.

