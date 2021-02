Wilfried Bedfian est à la croisée des chemins

« Wilfried (Bedfian) dégage beaucoup de sérénité et une prestance rassurante pour son âge. Il est aussi à l’image des profils que nous recherchons, à savoir à l’écoute et respectueux. Je crois qu’il peut surprendre pas mal de monde en fonction de sa progression. » Tels étaient les mots de Jérôme Leroy, lorsqu'il occupait le poste de directeur sportif de Châteauroux. Avec son mètre 89 et ses 88 kg, le gamin d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) en impose. Le gardien de 20 ans a d'ailleurs disputé ses quatre premiers matchs officiels de Ligue 2 cette saison avec Châteauroux avant de filer disputer la CAN U20 avec le Cameroun.

La suite après cette publicité

Depuis les performances du jeune gardien de 20 ans n'ont pas échappé aux scouts français, suisses et belges qui l'ont supervisé à plusieurs reprises et qui connaissent la situation contractuelle (sous contrat jusqu’en juin 2021). La CAN U20 devrait donc être un bon révélateur alors que son club se bat pour le maintien et a dû obtenir le prêt de Marcin Bulka, gardien du PSG.