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EdF : Didier Deschamps a fait un choix fort en attaque pour sa liste

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

Dans quelques heures, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du Monde 2026 au 20h de TF1. Le sélectionneur des Bleus avait encore quelques doutes à certains postes pour son groupe de 26 joueurs. Deux postes semblaient encore incertains : celui de troisième gardien et celui du dernier attaquant de pointe.

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À en croire les informations de la presse française, pour le troisième gardien, Didier Deschamps a finalement donné sa préférence à Robin Risser. Le portier du RC Lens a visiblement été préféré à Alphonse Aréola. Devant, selon les informations de L’Équipe, DD a donné sa préférence à Jean-Philippe Mateta, de retour avec Crystal Palace. Le Français de 28 ans devrait donc être appelé devant Randal Kolo Muani, qui paie donc sa saison peu prolifique avec Tottenham.

fais ta liste des 26 pour la Coupe du Monde

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