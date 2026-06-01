LOSC : les premiers mots de Davide Ancelotti

Le LOSC a donc choisi Davide Ancelotti pour prendre la suite d’Olivier Létang. Un choix audacieux puisque le fils de Carlo Ancelotti n’a pour l’instant entraîné que Botafogo en tant qu’entraîneur principal. SUr le communiqué officiel des Dogues, il a livré ses premiers mots.

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« Je suis très fier et heureux, et je remercie le Président Olivier Létang pour sa confiance et pour cette opportunité. Nous avons beaucoup discuté ensemble, j’ai trouvé une connexion humaine, des idées et des valeurs alignées. Le projet du LOSC me correspond, avec une identité claire, des exigences, du travail dur. C’est un club sérieux, ambitieux, compétitif et régulièrement présent sur la scène européenne. C’est un honneur pour moi de représenter aujourd’hui le LOSC », a-t-il exposé.