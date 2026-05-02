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Ligue 1

OM : Balerdi et Traoré sortent sur blessure

Par Maxime Barbaud
Balerdi sur la pelouse du Parc @Maxppp
Nantes 3-0 Marseille

L’OM a sans doute dit adieu à la Ligue des Champions ce samedi. En déplacement à Nantes, les Olympiens ont complètement sombré et s’inclinent 3-0, encaissant notamment 3 buts en 8 minutes au retour des vestiaires.

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Pour ne rien arranger, Leo Balerdi est sorti sur blessure à la 87e minute, touché au mollet. La situation semble encore plus grave pour Traoré, visiblement blessé au niveau de l’adducteur suite à une frappe dans les arrêts de jeu (90e+2). L’ancien Auxerre a même été évacué sur civière.

Pub. le - MAJ le
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