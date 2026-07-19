Menu Rechercher
Commenter 21
Serie A

Serie A : un journaliste sportif italien retrouvé mort carbonisé près de Naples

Par Valentin Feuillette
1 min.
Serie A @Maxppp

Le journaliste sportif italien Luigi "Luca" Esposito (53 ans), bien réputé dans le monde du Calcio, a été retrouvé mort près d’Eboli, au sud de Naples, dans la région de Campanie. Son corps, retrouvé criblé de balles et carbonisé sur un terrain agricole de la localité de Cioffi, a été identifié grâce à son véhicule découvert à proximité. Collaborateur du quotidien La Città di Salerno, de la chaîne Otto Channel et rédacteur en chef du site spécialisé Tuttosalernitana.com, il était une figure connue du paysage médiatique sportif local. Selon les premiers éléments de l’enquête, il aurait été tué par arme à feu avant que son corps ne soit incendié.

La suite après cette publicité

Le parquet de Salerne a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’en établir le mobile. Dans un communiqué, les Fédérations européenne et internationale des journalistes (EFJ-IFJ) ont appelé les autorités italiennes à mener des investigations approfondies pour établir un éventuel lien entre ce crime et l’activité journalistique de la victime. La rédaction de FM adresse ses sincères condoléances à la famille, aux proches et aux confrères de Luca Esposito.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (21)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A

En savoir plus sur

Serie A Serie A
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier