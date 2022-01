Manchester City : Pep Guardiola testé positif au Covid-19

Opposé à Swindon Town, pensionnaire de League Two (4e division anglaise) vendredi soir (21h) dans le cadre des 32es de finale de la FA Cup, Manchester City devra faire sans son entraîneur Pep Guardiola. Via un communiqué, les Citizens ont annoncé que le manager espagnol avait été testé positif au Covid-19, tout comme son assistant Juanma Lillo.

«Cela porte à 21 le nombre de personnes isolées pour des raisons liées au Covid parmi le groupe. Sur ce nombre, 14 sont des membres du personnel d'encadrement et sept sont des joueurs de l'équipe première», a ajouté le club mancunien. Rodolfo Borrel sera en charge de l'équipe pour ce match.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



